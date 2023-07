Grande successo per il raduno Guzzi di Beura VIDEO

Tante moto hanno invaso nel fine settimana l'Ossola per il il motoraduno internazionale a Beura organizzato dal gruppo Moto Guzzi Friends.

Ai motociclisti è stata offerta, nei prati vicino ai tendoni della festa, anche un'area di campeggio libero, mentre l'area ristoro ha proposto in particolare specialità alla griglia e birra, il tutto accompagnato dalla musica. Non sono mancati gli stand dedicati agli appassionati del marchio dell'aquila.

“Questo non è solo un raduno di motociclisti con la Guzzi - spiega Stefano Reali uno degli organizzatori - ma anche di motociclisti che posseggono altri tipi di moto. I partecipanti arrivano dall'Olanda, dal Belgio. dalla Spagna e perfino dalla Finlandia. La maggior parte piazza le tende per il gusto di campeggiare e per motivi di sicurezza, Molti poi alloggiano nelle strutture vicine a Beura”.



Il gruppo è nato a Beura 30 anni fa. Oltre al raduno internazionale organizza anche piccole iniziative durante l'anno ad esempio una castagnata e una polentata per motociclisti. L'evento ha anche una finalità benefica, il gruppo ogni anno al termine della festa individua un ente al quale erogare parte del ricavato.