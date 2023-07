A Bernardini e Grandi il trofeo del Donatore Avis 2023

Lunedì 24 luglio 2023, a Gabi Valle di Calice di Domodossola, a coronamento della storica Festa del Donatore AVIS, si è disputata la 15a edizione del “Trofeo del Donatore”, manifestazione sportiva non competitiva organizzata dall’Atletica AVIS Ossolana, nonché terza prova del circuito AVIS CUP 2023.

Senza temere le avverse previsioni meteo, che fortunatamente non si sono manifestate, ben 110 atleti si sono presentati ai nastri di partenza della 6 Km. Il gradino più alto del podio è stato conquistato da Mauro Bernardini della società Sport Project VCO in 26:514, seguito dal duo dell’ASD Genzianella Davide Moglia in 26:45, e Scaglia Leonardo in 27:16; 4° posto per Iob Andrea (ASD Genzianella) e 5° per Gramegna Alberto (ASD Caddese).

La gara femminile ha visto il trionfo di Alice Grandi della società ASD Caddese, in 31:32, seguita da Pirazzi Agnese in 33:50 (CUS Pavia), 3a Locatelli Sara in 34:07, 4a Mariani Elisa (Altitude Skyrunning Team) e 5a Riva Anna (AVIS Marathon Verbania).

Premiata la società ASD Caddese come gruppo più numeroso.

I premi speciali per i primi donatori di sangue AVIS, sono stati assegnati a due atleti della squadra di casa, Atletica AVIS Ossolana: Massimo Brunelli e Sara Mottini.

Nel minigiro di 1 Km, riconoscimenti ai primi arrivati nella categoria 0-8 anni, Annachiara Feller e Matteo Fontana (ASD Caddese); nella categoria 9-10 anni podio per Aurora Ravasio e Davide Coppi; infine nella categoria 11-12 anni Rita Zanetti e Massimo Zanelli, entrambi giovani podisti dell ASD Caddese.

Per quanto concerne il circuito AVIS CUP, sempre più avvincente la lotta nelle varie classifiche. Nella classifica “Piazzamenti”, Davide Moglia e Alice Grandi consolidano il loro primo posto, ma dietro è bagarre per gli altri 4 posti che significano premi in buoni acquisto, articoli tecnici e servizi in ambito sportivo. Davide Venieri (AVIS Marathon Verbania) si conferma primo nella classifica “Donatori AVIS”, mentre per le donne nuovo primo posto ex-aequo per Mottini Sara (Atletica AVIS Ossolana) e Elena Cominoli (ASD Gravellona). Tutto da decidere anche per le classifiche “Presenze”. Saranno il Trail del Calvario del 1° ottobre (Domodossola, ultima prova del circuito), e in alcuni casi le classifiche avulse, a decidere le posizioni finali. Tutte le info dell’AVIS CUP, foto e classifiche del Trofeo del Donatore, sul sito www.traildelcalvario.com.

Un caloroso ringraziamento va come sempre all'AVIS Ossolana, all'A.N.C. di Domodossola, alla CRI di Domodossola, alla Pasticceria Gelateria Caffetteria Biggio di Ornavasso, alla Gelateria La Golosa di Domodossola, al nostro partner solidale Dremar Costruzioni Generali Srl di Borgomanero, a tutti gli sponsor delle nostre attività, ai volontari che hanno pulito i sentieri, a tutti i partecipanti grandi e piccini e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione sportiva.