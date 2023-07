Ciclismo, l'esordiente Soldarini secondo a Sant'Albano Stura

Secondo posto per Lorenzo Soldarini al memorial Don Peppino Ferrua, svoltosi a Sant’Albano Stura (Cuneo). Il portacolori del Pedale Ossolano è stato preceduto in volata da Matteo Botta (Pedale Senaghese) al termine di una gara sui 35 chilometri svoltasi alla media di 30,40 km/h. Sempre tra gli esordienti 1 anno ottimo nono posto per Anna Longo Borghini , prima delle donne, e 14° posto per Vittorio La Fata.

Nel IV trofeo Terre della Croatina, a Santa Cristina di Borgomanero, il Pedale ha piazzato all’ 8° e 9° posto Alessio Rossi e Simone Amenta. La gara per allievi è stata vinta da Gregorio Acquaviva (Madonna di Campagna) alla media di 39,08 km/h.