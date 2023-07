“Tra i paesaggi di Giovanni Battista Ciolina”, secondo percorso dedicato ai pittori della Valle Vigezzo

Il 10 settembre 2022 fu inaugurato il primo percorso dedicato a Carlo Fornara, il prossimo 4 agosto il taglio del nastro sarà per l’itinerario tra pittura e natura “Tra i paesaggi di Giovanni Battista Ciolina”. La Fondazione Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore rafforza dunque il proprio progetto di valorizzazione degli artisti che hanno contribuito a rendere la valle dei pittori conosciuta anche oltre i confini nazionali. Alle 17 di venerdì 4 agosto, presso la Casa Parrocchiale di Toceno (Sala consiliare in caso di maltempo) è in programma l’attesa inaugurazione del nuovo percorso outdoor - adatto a tutti, con dislivello di 280 metri tra Santa Maria Maggiore e Toceno - che è un tributo al pittore originario proprio di Toceno.

Già in molti hanno potuto apprezzare il primo itinerario dedicato al divisionista Fornara, che collega Santa Maria Maggiore a Prestinone di Craveggia. Ora il viaggio fra arte e natura continua con questo secondo ed importante tassello: dal capoluogo della Valle Vigezzo il percorso attraversa alcuni dei luoghi più importanti dipinti da Giovanni Battista Ciolina, confrontando i paesaggi di oggi e quelli di ieri, rappresentati rigorosamente en plein air, fino a raggiungere Toceno, dove nacque e visse uno degli allievi più noti e apprezzati della Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Fondazione Ciolina.

Anche questo itinerario è percorribile tutto l’anno su strade secondarie, pedonali o facili sentieri e permette al visitatore di intraprendere un viaggio suggestivo tra i paesaggi di oggi e quelli immortalati sulle tele di Ciolina: i dieci pannelli che segnano le tappe del cammino approfondiscono alcuni aspetti delle opere e del pensiero dell’artista attraverso brani dei suoi diari, mentre grazie al codice QR riportato su ogni cartello sarà possibile scaricare la traccia del percorso e accedere a nuovi approfondimenti online.“Le riflessioni di Giovanni Battista Ciolina, raccolte nei suoi diari e riportate nei dieci pannelli lungo il percorso, sono una continua scoperta - afferma il Presidente della Fondazione Rossetti Valentini, Bruno Testori - non solo della poetica dell'artista e del suo impegno nel realizzare un percorso unico ed originale, con le sue riflessioni e felici intuizioni sulla luce, il colore, la composizione, ma anche del suo rapporto con la Valle Vigezzo e i suoi paesaggi, il tempo e la vita nel suo scorrere. Riflessioni intime e molto contemporanee, che sollecitano la sensibilità di chi esplora i paesaggi di Ciolina in questo percorso cui la nostra Fondazione tiene particolarmente e che è parte di una stagione ricchissima di appuntamenti e iniziative rese possibili grazie alla prestigiosa rete di partner e sostenitori che è al nostro fianco e ad uno slancio verso il futuro che sta caratterizzando questo periodo di rinascita per la nostra amata Scuola di Belle Arti”.

Il percorso prende avvio dalla Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” di Santa Maria Maggiore, tocca la frazione di Crana e raggiunge Toceno, sviluppandosi su poco più di 6 chilometri, con dislivello di 280 metri e un tempo di cammino di 2 ore e 45 minuti. Dieci le tappe segnalate da altrettanti pannelli con informazioni utili per il visitatore desideroso di scoprire di più su questo grande pittore vissuto a cavallo tra XIX e XX secolo: La mia vallata La passeggiata giornaliera Il sentiero della vita Un’esistenza seria Un’opera di verità Dalla piazza della chiesa Non vi è che un sol corpo Variare dalla verità Usare tutti gli espedienti Ciò che conta in un’opera di successo “Tra i paesaggi di Giovanni Battista Ciolina” è parte del progetto “Val Vigezzo. La valle dei pittori”, voluto da Fondazione Rossetti Valentini insieme ai partner Comune di Santa Maria Maggiore, Associazione Poscio, Associazione Musei d’Ossola, Fondazione Ciolina e realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando in “Luce - Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori” della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.

L’itinerario è realizzato inoltre con il sostegno del Distretto Turistico Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli d’Ossola. L’inaugurazione del prossimo 4 agosto si terrà alle ore 17 presso la Casa Parrocchiale di Toceno (sala consiliare in caso di maltempo). Sono previsti i saluti del Presidente della Fondazione Rossetti Valentini, Bruno Testori, e di Dario Ciolina, Presidente della Fondazione Ciolina, del Sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini, del collega di Toceno, Tiziano Ferraris, e del Presidente Distretto del Turistico Laghi, Monti e Valli del’Ossola, Francesco Gaiardelli. Dopo il simbolico “taglio del nastro” si percorrerà la parte di itinerario che coinvolge il territorio di Toceno, insieme a Chiara Besana, che ha curato il percorso e la ricerca di testi e immagini, e Paolo Volorio, autore degli approfondimenti critici. Dopo il successo dell’inaugurazione della rinnovata e ampliata sede di Via Rossetti Valentini - che ospita la mostra Enrico Cavalli (1849-1919) Tra la Francia di Monticelli e la Val Vigezzo di Fornara e Ciolina visitabile fino al 26 novembre - e delle prime attività didattiche estive, la Scuola di Belle Arti di Santa Maria Maggiore ha in programma ancora molte iniziative nel mese di agosto.

Si parte dai quattro appuntamenti del Corso di introduzione alla ceramica, mirato all’apprendimento delle tecniche di base della lavorazione dell’argilla, della progettazione degli oggetti e della loro realizzazione. Sotto la guida della ceramista Claudia Von Boch, da giovedì 27 a sabato 29 luglio oltre a lunedì 7 agosto, i partecipanti realizzeranno i propri oggetti sperimentando individualmente le diverse fasi del processo di creazione dei manufatti, dalla modellazione alla smaltatura e cottura degli stessi. Ad agosto il laboratorio di disegno per bambini di tutte le età Libero gioco con i colori, con docenti i pittori Alessandro Giozza e Ornella Pelfini, calendarizza quattro date: a scelta i partecipanti possono decidere di seguire un singolo incontro - tra martedì 22 o 29 e giovedì 24 o 31 - oppure tutti.

Informazioni e dettagli su www.fondazionerossettivalentini.it - iscrizioni obbligatorie a segreteria@fondazionerossettivalentini.it.

