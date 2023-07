Scivola nel fiume durante una passeggiata sulle alture di Malesco

Parte per una facile passeggiata ma scivola e si ferisce gravemente. Intervento del soccorso alpino ieri nel tardo pomeriggio sulle alture di Malesco per una donna di 62 anni, residente a Busto Garolfo, nel Milanese, ma in vacanza in Valle Vigezzo, che è caduta nella zona della Cappelletta di S. Antonio, lungo il sentiero che da Vigiallo porta in Valle Loana, finendo nel fiume.

L’allarme è scattato verso le 18, lanciato da un escursionista che passava da quelle parti ed ha sentito le grida disperate della donna. Subito sono state organizzate le squadre di ricerca con il soccorso alpino vigezzino e il Sagf. Intanto in zona è stato inviato l’elicottero di Eli Como (tutte le eliambulanze piemontesi erano già impegnate). La donna è stata recuperata con verricello e trasferita in codice rosso all’ospedale di Varese con la frattura del bacino e di un polso.

Sempre il soccorso alpino vigezzino era intervenuto giovedì scorso, questa volta sulle alture di Re, per trarre in salvo 3 scout (due di 14 anni e uno di 16) dispersi nella Valle degli Orti, sopra Dissimo, poco distante dall’alpe Rovina.