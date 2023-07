Approvata la proposta di legge per revocare l'onorificenza ai responsabili dei crimini delle foibe

Il Comitato 10 Febbraio di Verbania ha accolto con soddisfazione l’approvazione da parte del Senato della Repubblica Italiana della proposta di legge per “inserire nell’ordinamento italiano la possibilità di revoca del titolo di Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana a chiunque, anche se defunto, si sia macchiato di crimini crudeli e contro l’umanità”, il tutto nonostante la voce fuori dal coro di taluno ancora disposto a sostenere la sufficienza dei crimini perpetrati.

Un plauso per questo primo successo che rende orgoglioso il C10F di Verbania che già lo scorso anno aveva scritto al Presidente della Repubblica Sergio Matteralla e alla Corte Internazionale di Giustizia de L’Aia con l’intento di porre l’attenzione su ciò che già la storia aveva ristabilito, e cioè l’atrocità delle foibe, che andava in aperto contrasto con l’onorificenza che fu riconosciuta al Maresciallo Tito e della quale ne veniva chiesta l’immediata revoca.

Fiduciosi, restiamo in attesa che l’iter legislativo completi il suo corso e che quell’onorificenza, così infamante per le vittime delle foibe, venga depennata per sempre confermando, ora e per sempre, l’ineluttabile condanna di chi si macchiò di una tale infamia contro l’Umanità.