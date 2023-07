Incendio nel Locarnese, c'è una vittima

Incendio in un'abitazione a Gambarogno, nel Locarnese: c'è una vittima. A comunicarlo è la Polizia cantonale. Ieri verso le 19.45 a Quartino, una frazione del comune di Gambarogno, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire è scoppiato un incendio in un appartamento al terzo piano di un edificio.



Lo stabile ha dovuto essere evacuato e all'interno dell'appartamento interessato dal fuoco è stato rinvenuto il corpo privo di vita di un uomo. Sul posto oltre alla Polizia cantonale sono intevenuti la Polizia Intercomunale del Piano, i pompieri di Gambarogno e Bellinzona che hanno provveduto a spegnere l'incendio e i soccorritori del Salva.



Nessun'altra persona è rimasta ferita.