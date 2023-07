Uscita estiva dell'Alzheimer Caffè: una giornata speciale al Monte Calvario

L’Alzheimer Caffè dell’Ossola, gestito dal CISS Ossola, ha realizzato un'uscita fuori porta in località Monte Calvario a Domodossola. Gli Operatori dell’Alzheimer Caffè dell’Ossola, gli anziani ed i loro familiari/caregivers si sono salutati prima della pausa estiva con una deliziosa merenda al Circolo Acli Santa Croce.

Le attività dell’Alzheimer Caffè dell’Ossola riprenderanno nel mese di Settembre p.v e si terranno il martedì della seconda e quarta settimana di ogni mese dalle 14.30 alle 17.00 alla sede del CISS Ossola sita a Domodossola in via Mizzoccola n.28 al piano terra con ingresso in via Primo Maggio.

La partecipazione all’Alzheimer Caffè dell’Ossola per persone affitte da demenza ed i loro familiari/caregiver prevede un'iscrizione gratuita da effettuarsi presso il C.l.S.S. Ossola previo contatto telefonico con la segreteria del CISS Ossola al seguente numero 0324/52598 o al seguente indirizzo mail segreteria@ciss-ossola.it.