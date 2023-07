Consiglio comunale, approvato il documento di programmazione

Il dialogo può attendere… Neppure un argomento di poco significato come la modifica di due punti del regolamento del consiglio comunale ha permesso di aprire il dialogo tra maggioranza e minoranza in consiglio comunale a Villadossola.

Con la maggioranza (erano assenti Michael Nino e Maurizio Romeggio) che ha chiuso ad ogni proposta dell’opposizione che chiedeva di rinviare al prossimo consiglio l'argomento per approfondirlo meglio.

Il gruppo di minoranza Uniti per Villa proponeva solo la modifica dei tempi di convocazione per poter avere più giorni per approfondire gli argomenti, come rimarcato dal capogruppo Mauro Ferrari. Che ha citato l’esempio di questa seduta (lunedì 26) dove si parlava del Documento Unico di programmazione (Dup). ‘’Ben 107 pagine che siamo stati costretti ad esaminare in pochi giorni tenendo conto anche del fatto che spesso dobbiamo chiedere lumi agli uffici’’ ha detto Mauro Ferrari.

Netta chiusura dalla maggioranza, col sindaco Bruno Toscani che ha detto ‘’che è sempre stato così e che non mi sento di fare modifiche. Semmai vedremo in futuro di confrontarci…’’.

Punto e a capo, col voto favorevole della maggioranza sulla modifica del regolamento e quello contrario dell’opposizione.

Il consiglio di lunedì non aveva grossi punti in discussione se non il Documento unico di programmazione 2024-2026. L’assessore alle finanze Stefano Cittadino ha parlato di ‘’un bilancio che oggi permette poca programmazione: spero che dopo il periodo di emergenza si possa finalmente iniziare ad avere spazi reali di programmazione’’.

Dalla minoranza Ferrari ha fatto notare alcuni rilievi e discrepanze sulle cifre, nonché voci contrastanti. Ma ha anche rilevato come nel Dup emerga il dato del ‘carico fiscale’ che grava su ogni cittadino villadossolese, un peso medio pro capite di 629,9 euro. Che pare alto!

Dalla maggioranza poche risposte e la presa d'atto di quanto rilevato tra le pagine del documento. Il Dup è stato votato dalla maggioranza, si è astenuta la minoranza.

Unanime invece il voto sugli equilibri di bilancio. Per il resto alcune variazioni di bilancio e il rinnovo della convenzione con l'asilo del Villaggio operaio.