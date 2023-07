Niente scacchiera in piazza, bocciata mozione della Lega

Per il momento, secondo l'amministrazione comunale domese, nessuna piazza in città è idonea ad ospitare una postazione per il gioco degli scacchi. Lo ha spiegato il consigliere di maggioranza Simone Racco ieri sera in consiglio comunale, respingendo una mozione presentata dalla consigliera della Lega Maria Elena Gandolfi. L'esponente della minoranza impegnava il sindaco e la giunta ad individuare uno spazio pubblico idoneo per la postazione per il gioco degli scacchi da piazza.

La consigliera ha sottolineato al consiglio come il gioco degli scacchi sia un importante strumento pedagogico, utile al miglioramento delle capacità di apprendimento dei ragazzi e formativo della loro personalità. “E’ uno dei passatempi più conosciuti e diffusi nel recente passato – ha rimarcato Gandolfi illustrando la mozione - , capace di far appassionare giocatori appartenenti ad ogni fascia di età, cultura e stato sociale. Non ultimo ci sono studi che dimostrano come giocare a scacchi sia un ottimo modo per prevenire e contrastare l'Alzheimer. In diverse città del Nord Europa, anche nella vicina Svizzera e nel Vco a Omegna, ci sono esempi di scacchiere urbane che sono luoghi di incontro, non solo per i giocatori”. La consigliera ha parlato delle possibili ricadute sul turismo.

“Nella mozione non c'è nessuna indicazione precisa – ha detto il consigliere di maggioranza Simone Racco- : pensando alla possibile collocazione nessuna piazza risulta adeguata”. Il consigliere ha rimarcato che oltre a trovare lo spazio per la scacchiera bisognerebbe provvedere anche alla gestione e alla custodia; ha però concluso lasciando uno spiraglio per il futuro. “Riteniamo la proposta interessante e una possibile postazione potrebbe rientrare nel programma degli interventi di riqualificazione dei giardinetti di via Trieste in questo caso l'area sarebbe anche già custodita”.

“Un’altra occasione persa – ha replicato Gandolfi - come per le mozioni presentante dalla Lega per la creazione di una Consulta femminile cittadina e per il Consiglio comunale dei ragazzi”.