Il verbanese Saccani espone a Craveggia

S’inaugura, sabato 29 alle 17 all’ex casa parrocchiale, la mostra dell’artista verbanese, Sergio Saccani. A dialogare con lo scultore sarà il critico d’arte ossolano Giuseppe Possa. Chi lo conosce sa che la vocazione artistica di Saccani nasce da quando, da ragazzo, è stato apprendista in botteghe dei fabbri ferrai pallanzesi. Artisti, più che artigiani tout court, che dal ferro ricavavano ringhiere ed altri manufatti ornamentali per i proprietari delle ville sulla collina della Castagnola.

Un’esperienza giovanile che Saccani ha conservato e sviluppato nell’età matura. Così Saccani definisce, nel pieghevole della mostra, il suo rapporto con l’arte: “L’arte per me è come l’amore, non puoi farne a meno. Non mi sono mai considerato un artista, faccio arte perché è come la passione, terribile, intrigante, un bisogno. Preferisco definirmi un eterno sognatore che esprime ciò che ha dentro, senza preoccuparsi di essere giudicato. Le mie piccole gocce di pazzia le esprimo così, come escono dalle mie dita o dal mio cuore, costruendo forme con i materiali più diversi, oppure con la matita che danza come una ballerina”.

Le opere di Saccani saranno esposte dal 29 luglio al 3 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Tutte le domeniche sarà presente l’artista per rispondere ad eventuali domande e dialogare con i visitatori.