Con “chef in quota” torna a Domobianca la grande cucina d’autore

La “Cucina di montagna incontra il Lago” è il tema dell’edizione 2023 di “Chef in Quota”, l’evento gourmet dedicato all’eccellenza enogastronomica diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario degli eventi estivi di Domobianca365, la località turistica a soli 15 minuti in auto dal centro di Domodossola e un ora e mezza da Milano.

Lo splendido scenario del Rifugio Baita Motti, a 1300 metri di altezza con una vista mozzafiato sulle Alpi e la piana di Domodossola, ospiterà lunedì 18 settembre, a partire dalle ore 19, sette chef, autori ognuno di un piatto a beneficio di 120 ospiti.

L’edizione 2023 vedrà la straordinaria partecipazione di due chef stellati Michelin: Alessandro Gilmozzi del ristorante “El Molin” di Cavalese (Trento e Presidente dell’Associazione Ambasciatori del Gusto e Paolo Griffa del “Caffè Nazionale” di Aosta.

Con loro, per descrivere nei piatti il tema di questa edizione ci saranno:

Simona Benetti del “Battipalo” di Lesa (Novara), Davide Brovelli del “Sole” di Ranco (Varese), e gli chef ossolani Andrea Ianni della “Trattoria Vigezzina” di Trontano, Matteo Sormani della “Walser Schtuba di Riale” (Formazza) e Fabio Tisti di “Tisti Pasticceria&Tea Room” di Domodossola.

La formula resta quella, vincente, degli anni precedenti. Si inizierà con l’aperitivo in terrazza per godere dei finger e dei prodotti locali deliziandosi della vista sulle montagne circostanti per sedersi a tavola e intraprendere un viaggio nel gusto in cui riscoprire i sapori e i profumi della montagna e dei vicini laghi che saranno esaltati e celebrati nelle creazioni e proposte originali che usciranno dalla cucina.

Il costo del menù di sette portate è di 150 euro con vini in abbinamento. Parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all’iniziativa “Le tredicesime dell’amicizia” promosso dalla Fondazione Specchio dei Tempi. Nelle due precedenti edizioni sono stati devoluti in totale 13.000 euro.

“Chef in Quota” rappresenta l’evento più atteso nel settembre di Domobianca365 ed è parte del ricco calendario di appuntamenti e iniziative legate al cibo e al vino che stanno animando la stagione estiva della località turistica ossolana come Lusenvino passeggiata enogastronomica nel boschi di Foppiano prevista per il prossimo 20 agosto.

Informazioni sulle modalità di acquisto, sul menù proposto e sulle tempistiche con cui saranno messi in vendita i ticket di ingresso per “Chef in Quota” 2023 saranno diffuse nelle prossime settimane.

Domobianca365 è “La Montagna tutto l’anno”. Stazione sciistica ed estiva a soli 20 minuti di auto dal centro di Domodossola, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, nell’alto Piemonte. In estate è punto di partenza per escursioni, gite in mountain bike e discese di downhill. Sono presenti 3 punti di ristoro per un totale di oltre 600 posti a disposizione nella stagione invernale, una Scuola Sci e servizi di noleggio dell’attrezzatura. La stazione è innevata anche grazie a un impianto artificiale che copre 10 km di piste. In inverno conta su 20 chilometri di piste di tutti i livelli di difficoltà, servite da 4 seggiovie, 2 sciovie e 3 tapis roulant per avviare alla pratica dello sci i più piccoli. Sede di numerose gare a livello agonistico è spesso scelta come località di allenamento dalle squadre nazionali di sci. Domobianca365 è a 140 km da Milano, 110 da Novara e Varese, 100 da Lugano (CH). La stazione fa parte del Gruppo Altair che ne ha rilevato la proprietà nel 2019.