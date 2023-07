Saluti in consiglio comunale per Aldo Girlanda, l'ispettore di Polizia locale va in pensione martedì

L'ispettore della polizia municipale domese Aldo Girlanda, dal primo agosto andrà in pensione. Ieri sera in apertura del consiglio comunale a Domodossola il presidente del consiglio Marco Bossi e il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi hanno ringraziato Girlanda per l'impegno profuso nel lavoro e la disponibilità al servizio come dipendente del Comune di Domodossola.

“E' stato un punto di riferimento – ha detto Marco Bossi – per gli amministratori e per i cittadini; grazie di tutto e buona pensione”. Anche il sindaco ha avuto parole di gratitudine per Girlanda. “Grazie per la sua disponibilità - ha etto Pizzi - e il suo equilibrio nel cercare di risolvere i problemi, grazie del lavoro svolto in questi anni”.

Girlanda ringraziando gli amministratori domesi, di oggi e quelli degli anni passati, non ha nascosto l'emozione e la nostalgia che proverà per il lavoro che abbandona dopo 41 anni, di cui 25 trascorsi a Varzo e quasi 16 a Domodossola. “Ho sempre cercato di fare qualcosa sul territorio e per risolvere i problemi della gente. Ora vado in pensione- ha detto - convinto di aver fatto un servizio importante. Il nostro lavoro diventa sempre più complicato, lascio spazio ai giovani”.

E' seguito un applauso all'ispettore che ha nel corso degli anni ricevuto anche diversi encomi per il suo lavoro.