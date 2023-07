Comprendere i cambiamentii: ne parla lo storico del clima Luca Dal Bello

Prosegue il calendario della rassegna “Me.mo. memorie e montagne” al Polo Museale UniversiCà di Druogno, nell’ala est della colonia montana. Sabato 29 luglio 2023 alle ore 17 spazio alla conferenza “Mille anni di clima dell’Alto Piemonte” con lo storico del clima Luca Dal Bello.

Si tratterà di un excursus a tutto tondo sul territorio, per affrontare una tematica più che mai attuale, con una visione anche local. Dal Bello presenterà dati scientifici, storia, memorie popolari ossolane e curiosità per analizzare e comprendere i cambiamenti climatici e i suoi impatti sul Piemonte Nord-Occidentale. Si parlerà di eventi meteoclimatici storici quali la particolare creazione del Lago di Antrona, la terribile alluvione del 1755 e quella che colpì la Val Vigezzo nel 1978, la nevicata epocale del febbraio 1888, di serie climatiche ultracentenarie come quella di Novara (recuperata dallo stesso autore) e di Domodossola (di pertinenza della Società meteorologica italiana).

Non mancherà un focus sull’attuale crisi climatica e idrica, e un divertente confronto sulla veridicità dei detti popolari a tema meteorologico. La conferenza sarà interattiva, il pubblico potrà intervenire con domande, testimonianze, esperienze, vissuti. Luca Dal Bello è storico del clima, validatore dati del Centro Meteo Lombardo, socio e collaboratore della Società Meteorologica Italiana e Guida escursionistica ambientale. E’ autore, tra gli altri, dei volumi “Mille anni di clima dell’Alto Piemonte” e “Novara il suo clima”. Si occupa del recupero di serie climatiche storiche e di divulgazione scientifica-culturale. Prima dell’incontro, sarà possibile visitare gli allestimenti del Polo museale UniversiCà, tra cui quelli dedicati al Centenario della Ferrovia Vigezzina, di cui la Fondazione UniversiCà è partner. Il Polo sarà visitabile inoltre tutti i giorni dal 1 al 20 agosto (ore 14-18) e alla domenica si terranno speciali tour animati inerenti la valle e il trenino centenario.

Successivo appuntamento della rassegna, il 12 agosto con la conferenza “Tra fabbriche e grande distribuzione”. Per informazioni contattare il numero 0322 65182 o visitare il sito www.universica.it