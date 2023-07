Meloni: "L'Ue va verso destra, cittadini stanchi di utopie sinistra"

(Adnkronos) - “La grande differenza tra conservatori e sinistra è che noi ci occupiamo della realtà, loro vogliono un mondo che non è quello in cui vivono e di cui non si preoccupano: questo è quello che sta accadendo in Europa”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, in un’anticipazione dell’intervista a Fox News che andrà in onda domani.

“Così loro fanno molti errori - prosegue la presidente del Consiglio - cercando di seguire il loro approccio ideologico. I cittadini ora stanno capendo questa differenza e in momenti difficili vogliono essere governati da chi non segue ideologiche utopie”.