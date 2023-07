Triangolare al 'Curotti' per ricordare Sergio Giovannone

Sarà una grande serata di calcio e di sport quella del 17 agosto (ore 18) allo stadio Curotti di Domodossola.

Sul sintetico saranno di scena i professionisti della Pro Sesto, che sfideranno Juventus Domo e Virtus Villa in un triangolare valido per il secondo memorial dedicato a Sergio Giovannone, l’indimenticato difensore ossolano con esperienze in serie A e B, scomparso quattro anni fa.

La Pro Sesto, storica società di Sesto San Giovanni, parteciperà al prossimo campionato di Serie C, dove cercherà di confermare l’ottimo quarto posto conseguito nella stagione scorsa, che valse la partecipazione ai playoff di categoria.

Per i biancocelesti lombardi, impegnati nella preparazione estiva, le due sparring partner saranno le compagini più blasonate del nostro territorio: la Juve Domo padrona di casa e la Virtus Villa del presidente Vincenzo Bruno. Entrambe le squadre avranno nelle gambe solo pochi giorni di preparazione, ma saranno sicuramente intenzionate a ben figurare nella loro prima uscita stagionale.