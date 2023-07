Inseguimento per le vie di Locarno, fermato un 29enne rumeno

La Polizia cantonale comunica che questa notte è stato fermato un 29enne automobilista rumeno residente nel Locarnese resosi autore di numerose gravi infrazioni alle norme della circolazione stradale. Il fermo è giunto al termine di un dispositivo della Polizia cantonale in collaborazione con la Polizia città di Locarno.

Dopo una prima intimazione a fermarsi, avvenuta nei pressi dell'uscita della galleria Mappo Morettina in direzione di Locarno a seguito di una segnalazione per guida scorretta, il 29enne si è dato alla fuga. Questo ha innescato un inseguimento per le vie di Locarno terminatosi al suo domicilio. Qui è stato intercettato e bloccato dagli agenti.

Al termine degli interrogatori, nei confronti del 29enne è scattata una denuncia per grave infrazione alle norme della circolazione stradale, guida in stato di ebrietà, guida senza autorizzazione, impedimento di atti dell'autorità. Parallelamente si è proceduto con il sequestro del veicolo.