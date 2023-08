Al giro di boa del 2023 sono le costruzioni e il turismo a tenere in vita le imprese piemontesi

Sono soprattutto le costruzioni (grazie all'effetto dei bonus) e il turismo i due comparti che tengono in positivo l'andamento delle imprese in Piemonte, al termine del secondo trimestre e - dunque - al giro di boa del 2023. Lo dice l'ultima indagine di Unioncamere Piemonte, che conta tra aprile e giugno la nascita di 5.728 imprese in Piemonte, 67 aziende in meno rispetto al secondo trimestre 2022, mentre le chiusure sono state 3.950 contro le 4.055 dello stesso periodo dell'anno passato. Il saldo è risultato positivo, di conseguenza, per 1.778 unità (+0,42%), in linea con il dato nazionale (+0,47%). Attualmente, dunque, le imprese attive in Piemonte sono poco meno di 425mila.