Malesco, 350° anniversario dell'arrivo di San Metrobio

E' tutto pronto a Malesco per le celebrazioni del 350° anniversario dell'arrivo del corpo di San Metrobio nella chiesa parrocchiale. Correva l'anno 1673 quando, si legge nelle Cronache Maleschesi di quell'anno, “Giosuè Borrone detto lo 'Scartoz de la Bazze' per la sua particolare configurazione fisica, all'alto del campanile di Malesco ebbe scorto su a mezzo il piano verso Santa Maria un convoglio, che lento, avanzava, gridò: L'è zà èdess giò, sunèm”.

E al detto di “Urive ul San Metrobi” (arriva San Metrobio) s'abbandonò di peso alla corda della campana maggiore, sbalzandola alla volata e facendo risuonare il richiamo in tutto il paese. Allora la processione si mosse dalla Chiesa per andare incontro alle ossa di San Metrobio cantando 'Sancte Metrobi, ora pro nobis'. Sebbene a quei tempi la chiesa di Malesco fosse Parrocchia, non possedeva ancora il corpo di qualche santo. Fu così che la Chiesa e il Comune, di comune accordo, decisero di sopportare le spese relative per l'”acquisto” delle spoglie di un santo. Con una spesa di 325 lire imperiali, la Parrocchia riuscì a ottenere le spoglie di un martire e precisamente del martire San Metrobio Saveriano.

Da quel momento la parrocchia, sotto la custodia dei Santi Pietro e Paolo, ebbe anche il suo compatrono. La popolazione poteva così confidare nella protezione di un nuovo santo. Le ossa sacre estratte dalle Catacombe di Santa Priscilla di Roma appartenevano a un soldato che, sotto il regno dell'imperatore Diocleziano, fu decapitato per rimanere fedele al messaggio evangelico. Insieme alle ossa venne mandata a Malesco anche l'ampolla contenente il suo sangue. Si legge ancora:

“Debitamente riconosciute dalla Curia Vescovile di Novara le Sacre Reliquie furono consegnate a curato Broggio, il quale con sacro ossario si pose tosto in viaggio per Malesco, annunziando il suo arrivo per la domenica della S.S. Trinità, che in quell'anno 1673 cadeva il 28 maggio”. In occasione della commemorazione dei 350 anni dell'arrivo del santo in paese, la parrocchia di Malesco ha preparato un ricco programma di eventi.

"Inizieremo i festeggiamenti domenica 30 luglio alle 21 con la rappresentazione teatrale in forma parodistica de “La Novella di San Metrobio al cinema comunale; – spiegano gli organizzatori - la giornata di giovedì 3 agosto sarà invece dedicata ai più piccoli: è infatti in programma una divertente caccia al tesoro “Alla ricerca di Metrobio” per le vie del centro storico (ritrovo in piazza della chiesa)".

Le celebrazioni proseguiranno venerdì 4 agosto alle 21 presso la chiesa parrocchiale la “Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario” di Domodossola si esibirà in un concerto con musiche di Antonio Vivaldi per soli, coro e orchestra.

"Nel corso della serata – proseguono – interverrà il dottore in Storia e Beni Culturali della Chiesa, don Damiano Pomi. L'esperto in reliquie traccerà un excursus storico riguardo la figura del santo".

Sabato 5 agosto alle 21 le reliquie di San Metrobio saranno portate in processione lungo le vie dal paese: "I Vespri e la processione – concludono gli organizzatori – saranno presieduti da mons. Fausto Cossalter. Alla celebrazione parteciperanno i carabinieri in alta uniforme per la scorta alla relique, la Banda musicale Alpina di Malesco, la Milizia Tradizionale di Calasca e il Gruppo folk della Valle Vigezzo".



La commemorazione si concluderà domenica 6 agosto alle 10 con la santa messa nella solennità di San Metrobio. Per finire, una curiosità: secondo una credenza popolare, se le spoglie del Santo vengono spostate dalla loro ubicazione o portate in processione “si scatenano tuoni, fulmini e piogge torrenziali”. Ma l'auspicio dei fedeli è che si possa invece vivere appieno questa importante ricorrenza, ovviamente con delle belle giornate di sole.