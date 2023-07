Certificato di idoneità d'esercizio per la Ferrovia Vigezzina-Centovalli

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha ricevuto nei giorni scorsi dall'ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) il certificato di idoneità all'esercizio. Da alcuni anni infatti, le attività ferroviarie sulle reti funzionalmente isolate, proprio come la ferrovia italo elvetica, la cui tratta Domodossola-Confine di Stato è in capo a SSIF, sono soggette all’ottenimento di un certificato di idoneità all’esercizio rilasciato dell’Agenzia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“È un progetto avviato subito dopo il cambio di quadro normativo avvenuto, per le ferrovie totalmente isolate come la nostra, nel 2019: – dichiara il direttore di SSIF, Matteo Corti – quattro anni di lavoro intenso del nostro personale, cui voglio tributare il massimo merito e il ringraziamento per aver perseguito l'obiettivo con grande competenza e determinazione. Il risultato è un riconoscimento importante, che prova che Società Subalpina di Imprese Ferroviarie ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di operare in modo sicuro lungo la tratta ferroviaria di competenza. La nostra – prosegue Matteo Corti – è la prima ferrovia totalmente isolata ad ottenere questo riconoscimento dall’Autorità di Vigilanza, nonostante SSIF sia tra le più piccole strutture organizzative italiane a gestire una linea ferroviaria”.

Il certificato, rilasciato ufficialmente nei giorni scorsi dopo una attenta analisi da parte dell'agenzia ministeriale, avrà una validità quinquennale ed è un ulteriore traguardo per la Ferrovia Vigezzina-Centovalli, visto che va a sommarsi al certificato di sicurezza svizzero (che riguarda la tratta ferroviaria dal confine a Locarno) e a quello di “SRM” (Soggetto Responsabile per lo sviluppo e la Manutenzione dei treni).

“Anche grazie al rinnovo decennale della concessione ottenuto nel 2021 – conclude il direttore di SSIF, Matteo Corti – abbiamo sviluppato un importante piano d’investimento che è già parzialmente in atto: negli ultimi mesi abbiamo infatti contrattualizzato lavori e forniture per 50 milioni di euro”.

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli guarda dunque al futuro con rinnovata sicurezza, forte anche della lunga storia alle sue spalle: sono infatti in corso i festeggiamenti per il centenario della linea italo-elvetica, con celebrazioni ed eventi che proseguiranno, tra Italia e Svizzera, fino a novembre del 2024.