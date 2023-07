Cento Ripartenze: il nuovo libro di Giorgio Paolucci celebra la forza della speranza

Il giornalista e scrittore Giorgio Paolucci, editorialista del quotidiano “Avvenire” nei giorni scorsi ha presentato a Santa Maria Maggiore il suo libro “Cento ripartenze. Quando la vita ricomincia”. Il volume, dedicato “a tutti quelli che mi hanno testimoniato l'inesausto desiderio di ricominciare, sempre”, raccoglie interviste e reportage, ma anche frammenti di vita personale dell'autore e momenti difficili che ognuno di noi può ritrovarsi ad affrontare nel tragitto della vita con la speranza di dare, a chi si trova a fronteggiare questi momenti, speranza e fiducia per ricominciare. Il volume, che vanta la prefazione di Daniele Mencarelli, è stato presentato nella Sala Mandamentale del comune vigezzino: l'autore ha dialogato con Carlo Teruzzi, Rettore del Rosmini International Campus.

"Questo libro nasce perchè secondo me - dice Paolucci - stiamo vivendo un periodo molto particolare. Un periodo che io definisco della disillusione, dell'indifferenza e del pessimismo. Ho quindi pensato che poteva essere utile raccontare degli esempi di vita che rinasce e che ricomincia per dare un messaggio positivo e di speranza per dare alle persone ancora un po' di fiducia nella vita".

Nelle pagine del libro di Paolucci incontriamo volti e storie di persone che hanno vissuto la loro “ripartenza” grazie all'incontro con testimoni di speranza che li hanno aiutati a scoprire uno sguardo positivo sull'esistenza. E allora troviamo Fabrizio, ventisei anni, dodici di tossicodipendenza; Seny, uno dei tanti arrivati con un barcone in Italia in cerca di una vita migliore; Claudia, una ragazza di diciassette anni ricoverata in gravi condizioni all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano; Enea, che con la sua nascita porta con sé l'augurio di un nuovo inizio; c'è poi la nipote Tecla: non parla, ma sorride con gli occhi.

A portare personalmente la sua testimonianza di “ripartenza” è stato il giovane del Mali, Youlsa Tangara. Prima di arrivare in Italia Youlsa è l'unico bambino del suo villaggio al quale è stata data la possibilità di frequentare la scuola primaria e di diplomarsi in ragioneria nella capitale Bamako. Arrivato in Italia dopo un viaggio in barcone, trova lavoro in una cooperativa di Bologna dove mette a frutto il titolo di studio e la conoscenza di inglese e francese, senza mai dimenticarsi della sua terra natia.

Insieme ai connazionali dell'associazione “Yèrèdemeton”, lancia il progetto “Un villaggio una scuola” e riesce a costruire una scuola per dare futuro ai bambini come lui. E poi c'è un'esperienza personale di Paolucci: la radioterapia che ha affrontato alcuni anni fa. “In questi momenti di vita sospesa si ha bisogno di qualcuno che sappia dare speranza”, dice l'autore.