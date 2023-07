Ciclismo, Soldarini primo davanti al compagno di squadra Globo FOTO

Ottimo primo posto per Lorenzo Soldarini (Pedale Ossolano) sulle strade torinesi. Il portacolori del Pedale Ossolano ha battuto in volata il compagno di squadra Sergio Globo in uno sprint tutot made in Ossola. Nella stessa gara (esordienti 1° anno) ottavo posto – prima donna – Anna Longo Borghini. La gara sui 41,4 chilometri si è corsa alla media di 35,88 km/h.

Benissimo anche Lucas Mirko Maffei, che ha colto un brillante secondo posto sempre a Osasco. L’esordiente del pedale è stato superato sul traguardo da Samuele Brustina del Madonna di Campagna, che lo ha preceduto di 3’50’’. La gara, valida per il trofeo Comune di Osasco, si è corsa alla media di 38,28 km/h. Per gli ossolani ottavo posto per Davide Fighetti.

Nono e decimo posto per gli allievi del Pedale Ossolano sempre a Osasco. Nella gara sui 77 chilometri corsa alla media di 30,39 km/h, Sergio Porretto e Mattia Godio si sono piazzati nono e decimo in una corsa vinta da Simone Stecca del Madonna di Campagna.

In terra toscana, al Memorial Cioffi di Casenuove di Empoli - agli esordienti 2°anno - Ietta è stato battuto involata da Marco Canziani della Butese dopo 48,2 chilometri corsi alla media di 36,77 km/h.