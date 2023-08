Certificazione ambientale: riconoscimento per la Monte Rosa SkyMarathon

Nuovo traguardo per la Monte Rosa SkyMarathon: la gara più alta d’Europa e più emblematica della storia dello skyrunning, è stata riconosciuta ufficialmente evento sostenibile, ottenendo la certificazione ISO 20121.

Il prestigioso riconoscimento è stato attributo all’Associazione organizzatrice Ama a.s.d. nel mese di luglio, a seguito dell’edizione 2023 svoltasi il 17 giugno, grazie al percorso di accompagnamento gratuito messo a disposizione dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte con il progetto Amalake - IV avviso, di cui l’Ente è capofila di parte italiana.



"Salgono così a sei gli eventi sostenibili certificati grazie al progetto AMALAKE, finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera» spiega Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Siamo orgogliosi di questo nuovo risultato: gli organizzatori della gara hanno dimostrato che l’impegno per la sostenibilità va tradotto in azioni serie e concrete a tutela dell’ambiente e della comunità. L’obiettivo dell’Ente camerale è far sì che questo sforzo venga riconosciuto e che l’Alto Piemonte possa distinguersi con un’offerta di eventi e servizi sostenibili, sempre più richiesti e apprezzati a livello internazionale, stimolando una crescita qualitativa dell’intero comparto turistico».

«Ringrazio anzitutto la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte perché senza il supporto offerto da iniziative come questa le associazioni non riuscirebbero con le proprie forze a raggiungere obiettivi così importanti» commenta Manuel Gambarini, presidente dell’Associazione Ama a.s.d. «Quella del 2023 è stata un'edizione da record sotto tanti punti di vista: i tempi di gara dei primi classificati, il numero di partecipanti sia italiani che stranieri, gli spettatori appassionati saliti in alta quota. Il conseguimento della certificazione rappresenta per noi un ulteriore stimolo per proseguire verso nuovi traguardi in un'ottica di turismo sportivo e sostenibile".



Gli altri eventi che hanno ottenuto la certificazione ambientale ISO 20121 grazie al progetto AMALAKE sono: Tones on the Stones, Stresa Festival, Cross Festival, Lago Maggiore Marathon e Il Lago Cromatico. Oltre alla certificazione degli eventi, il progetto prevede anche la realizzazione di incontri di aggiornamento e formazione destinati a potenziali utilizzatori locali di servizi e prodotti green, tra cui imprese turistiche e fornitrici di servizi, per favorire una maggiore attenzione al tema della sostenibilità ambientale.

Maggiori informazioni sul progetto AMALAKE possono essere richieste al Servizio Promozione della Camera di Commercio ( promozione@pno.camcom.it ).