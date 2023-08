Il Comitato Bassa Ossola: "Continueremo a perseguire con fermezza l'obbiettivo di fermare l'impianto a biogas"

Apprendiamo di pressioni “al limite delle intimidazioni” al Sindaco Fovanna che sarebbero avvenute da parte del Comitato Comunità della Bassa Ossola. Abbiamo scelto, fin dall’inizio, la strada della buona educazione e del confronto anche con l’Amministrazione comunale, che però nei nostri confronti si è “chiusa” progressivamente all’avanzare della conoscenza, da parte nostra, nel merito della procedura.

Avevamo fatto notare loro come avessero esautorato la cittadinanza da ogni aspetto decisionale e di trasparenza che le spettava avallando solo le direttive del Consorzio, fino a negarci, una volta costituiti in Comitato, la possibilità di nominare nostri tecnici che avessero facoltà di intervenire nelle sedi opportune. Non lo hanno gradito, e ce lo hanno fatto capire chiaramente. Continueremo su questa strada, decisi ma mai maleducati o aggressivi. Non ne abbiamo bisogno: proprio ieri abbiamo inviato un secondo esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (e guarda caso, proprio ieri siamo stati attaccati mediaticamente…), chiedendo la verifica su numerosi aspetti secondo i quali le normative di evidenza pubblica e di valorizzazione delle aree (e quindi gli interessi diretti della cittadinanza premosellese tutta, non solo di Cuzzago!!) non risulterebbero rispettate! Facciamo notare, ad esempio, che se avessero seguito la procedura di evidenza pubblica, il terreno maggiormente valorizzato avrebbe coperto un maggior valore anche in termini di bilancio!

L’esposto è un corposo e dettagliato documento di 14 pagine con altrettanti allegati che attestano minuziosamente tutte le criticità di una scelta unilaterale voluta da questa Amministrazione, incapace, fin dall’inizio, di assumersi anche solo la minima responsabilità di affermare pubblicamente il sostegno a un progetto in cui tanto, oggi, dicono di credere! Leggiamo ora che, di fatto, vi è una ammissione di “… criticità̀ di ordine procedurale e burocratico ” tanto che il Segretario Comunale solo a fine giugno – a procedura largamente intrapresa e avviata! – ha ritenuto di dover richiedere un parere sull’iter all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Comitato – che ha sempre seguito tutte le procedure di legge richiamandosi ad esse anche in termini comportamentali - continuerà a perseguire con decisione e fermezza l’obiettivo di fermare l'impianto.

E continuerà a farlo secondo la buona educazione e il rispetto delle norme, non sentendo certo l’esigenza di fare “pressioni” di alcun genere, se non quelle di merito politico e amministrativo. Pertanto, se per “pressioni” intendono la fermezza della cittadinanza di pretendere chiarezza e di essere ascoltata, allora crediamo che il “limite” da loro percepito possa essere dato solo dal fatto che vi sono tali criticità procedurali. E anche questo, spiace, ma non dipende dalla cittadinanza! Invitiamo il Sindaco (o chi per lui...), invece di buttarla in caciara come sa fare solo chi è privo di argomentazioni valide, ad avere più rispetto per i cittadini, che alla fine chiedono - e continueranno a farlo - di essere ascoltati, denunciando di non voler un impianto di trattamento rifiuti vicino alle abitazioni. Se la cittadinanza che vuol essere attiva e partecipe nei processi decisionali viene vista e tacciata come “intimidatoria”, allora siamo di fronte a una conferma della volontà di esclusione della stessa da ogni processo decisionale, con buona pace della Legge e di quella che dovrebbe essere chiamata democrazia.

