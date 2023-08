Servizio civile digitale: 7 posti nel Verbano Cusio Ossola

Nuove opportunità per i giovani con il Servizio Civile Digitale, un progetto sperimentale che amplia le attività tradizionali previste per il servizio civile universale.

Gli interessati hanno tempo per candidarsi fino alle ore 14.00 di giovedì 28 settembre 2023.

I progetti, inseriti in un bando promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, sono presentati nel dettaglio sul sito Aurive.it alla pagina https://www.aurive.it/bando-2023-digitale/ .

Verranno selezionati in totale 7 giovani che svolgeranno attività di “facilitazione digitale” e di “educazione digitale” in diverse sedi nel territorio del Verbano Cusio Ossola. L’obiettivo è quello di favorire e semplificare l’accesso della popolazione ai servizi digitali mediante la logica dello sportello evoluto, in grado di valorizzare le competenze dei giovani e, allo stesso tempo, promuovere politiche di inclusione.

Quest’anno i progetti disponibili sono due, ripartiti in due ambiti diversi:

1) Assistenza: “Welfare digitale: innovare l’assistenza”. Nel dettaglio le sedi di servizio del progetto nel territorio del Verbano Cusio Ossola sono le seguenti:

1 posto presso l'ufficio Politiche sociali del Comune di Verbania;

1 posto presso il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano Cusio Ossola;

1 posto presso l’Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio Ossola;

2 posti presso Il Sogno Cooperativa sociale (1 posto presso Spazio Sant’Anna e 1 posto presso Banda Biscotti).





2) Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport: “Pensare digitale nei servizi di prossimità”. Nel dettaglio le sedi di servizio del progetto nel territorio del Verbano Cusio Ossola sono le seguenti:

1 posto presso Biblioteca Civica Ceretti di Verbania;

1 posto presso la Biblioteca di Omegna

1 posto presso I.C.Vergante di Invorio

Entrambi i progetti includono spazi riconoscibili e già ampiamente frequentati che, grazie al contributo di giovani volontari in servizio civile, diventeranno dei “centri di facilitazione digitale” e forniranno un aiuto concreto ai cittadini, organizzando una formazione sia in presenza che on line al fine includere un maggior numero di utenti dei servizi pubblici digitali.

Immaginate come destinatari del progetto persone con scarsa familiarità con la tecnologia, senza accesso a uno smartphone o che desiderano una guida. Il progetto supporterà anche i giovani che, spesso, trovano difficoltà a completare procedure burocratiche come l'ottenimento dello Spid o la ricerca di lavoro su specifici portali e social network digitali.

Ricordiamo che possono candidarsi al Servizio Civile Digitale coloro che hanno già compiuto 18 anni e non hanno ancora compiuto 29 anni al momento della presentazione della domanda.

Il servizio dura 12 mesi con un orario medio settimanale di 25 ore e un compenso mensile di euro 507,30.

È attivo uno sportello di accompagnamento alla candidatura al Bando di servizio civile Digitale nelle seguenti sedi:

- Biblioteca di Verbania, Via Vittorio Veneto, 138: dal martedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00

-Centro Impiego di Verbania, Piazza Citta Gemellate 27: lunedì dalle 9.00 alle 14.00

Consigliamo ai giovani interessati di non aspettare gli ultimi giorni per presentare domanda e di prendere contatto con lo staff di Aurive anche attraverso un messaggio su WhatsApp al 338 3868640.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . Per compilare la Domanda on line è necessario avere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2.