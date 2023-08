Tubatura rotta, frazione di Trontano senz'acqua da ieri notte

Gli abitanti della frazione Ronco a Trontano da ieri a mezzanotte sono senza acqua. Il caso è stato segnalato ad Ossolanews da uno dei ressidenti.

Abbiamo interpellato il sindaco Renzo Viscardi, che a sua volta ha chiesto informazioni a Idrablu, la società che è responsabile del servizio idrico. Si tratterebbe di una rottura alla tubatura principale che serve per far giungere l'acqua ad una ventina di residenti della zona. “Idrablu – ha detto il sindaco Renzo Viscardi – ha comunicato di essere al lavoro per sistemare al più presto la tubatura”.