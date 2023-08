Il Fomarco riparte da Primatesta

Il Fomarco ricomincia dall’inossidabile Matteo Primatesta. L’attaccante prolifico approda in maglia bianco verde, dove contribuirà a cercare il ritorno della squadra ossolana in Prima Categoria, campionato dal quale è scesa quest’anno dopo un’annata tribolata.

L’inserimento di Primatesta nelle fila biancoverdi è il segnale che la società pievese vuol restare poco in 2° Categoria. Un ‘messaggio ai naviganti’ di un campionato che vedrà impegnate anche altre due ossolane: Crevolese e Pro Vigezzo.

‘’Un ragazzo che ha sempre dimostrato una gran passione – dice Maurizio Perna, presidente del Fomarco - . Primatesta è un esempio, anche oggi, in annate come queste in cui troppi ragazzi preferiscono giocare nel Csi. E questo crea difficoltà a noi società nel formare la rosa per affrontare i campionati. Di questo passo diventerà un problema per gli anni a venire’’.

Il Fomarco ha ridato fiducia a Tiziano Piccinini, confermando di credere nel suo allenatore nonostante la retrocessione. Piccinini, che è a Pieve Vergonte dal gennaio 2018, sarà affiancato da Stefano Picchetti, che sarà il suo secondo.

‘’Partiremo da una base consolidata, con giocatori che hanno voluto restare da noi – spiega - . Un esempio è Guido Mariano, ragazzo su cui Piccinini conta molto’’.

Il Fomarco ha perso Schirru, Pezzi, Capasso e Violetti, ma oltre a Primatesta ha già preso Spriano, ex Omegna ed ex Juventus Domo. Qualche giovane della Juniores sarà inserito in rosa, squadra che lo scorso anno fa vinto il campionato e che per il prossimo campionato sarò guidata da Fabio Sansone.

‘’Alcuni giocatori dell’anno scorso hanno scelto di andare via; per qualcuno di loro siamo rimasti molto male perché aveva dato garanzie che sarebbe rimasto, soprattutto per uno sul quale Piccinini contava molto e che godeva di molta considerazione da parte nostra’’ rimarca Mauro Pirazzi, direttore sportivo della società. ‘’Abbiamo in corso due trattative per due nostri ragazzi che alcune squadre ci hanno richiesto – aggiunge Pirazzi - , anche perché loro hanno deciso di non giocate in Seconda’’.

La prima squadra inizierà la preparazione il 24 agosto, il campionato prenderà il via un mese dopo.