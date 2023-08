Villadossola, dal 5 al 15 agosto torna la festa dell'Unità alla Lucciola

Dieci giorni con tre punti spettacolo (balera, palco e piano bar) per oltre trenta tra concerti e spettacoli; molti dibattiti tra politica e associazionismo con decine di ospiti, sei punti ristoro con il self service (con ogni sera piatti tipici regionali diversi), la pizzeria, il pesce fritto, la griglia, la toppia, la panineria e tre bar, il banco di beneficenza con tanti premi.

Molti gli appuntamenti politici alla Festa:

- Sabato 5 agosto – ore 15.30 Tappa conferenza programmatica PD Piemonte, per “Un Piemonte dinamico: turismo, sport, cultura e giovani”.

- Domenica 6 agosto – ore 18.00. Le politiche economiche del PD, intervengono: on. Antonio Misiani resp. Economia Segreteria Nazionale PD, Paolo Furia Membro Direzione nazionale PD, Alice De Ambrogi segretaria provinciale PD V.C.O.

- Lunedì 7 agosto – ore 18.00. Lavoro, Europa e ambiente: le sfide del PD nel Partito Socialista Europeo. Intervengono: on. Chiara Gribaudo deputata PD e vice presidente nazionale PD e on. Brando Benifei parlamentare europeo e Capo delegazione PD.

- Giovedì 10 agosto – ore 18.00. Dibattito sulla riorganizzazione della sanità nel VCO, intervengono: Silvia Marchionini sindaco di Verbania e Alberto Preioni consigliere regionale del Piemonte capogruppo Lega per Salvini Premier.

- Venerdì 11 agosto – ore 18.00. On. Federico Fornaro deputato PD in dialogo con Rosarita Varallo Presidente PD VCO, presenta il suo libro: “Il collasso di una democrazia. L’ascesa al potere di Mussolini (1919-1922)”.

- Sabato 12 agosto – ore 18.00. Il Partito Democratico e le sfide sulla giustizia. Interviene: on. Anna Rossomando Senatrice PD e Vice Presidente del Senato.

- Domenica 13 agosto – ore 18.00. La sfida della transizione ecologica europea. Interviene: on. Mercedes Bresso Parlamentare europeo PD.



