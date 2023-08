Rossi (Pd): preoccupazione per i tagli del governo al Pnrr

«Nel giorno della relazione di Fitto in Parlamento ho voluto interrogare l’assessore Icardi sulle conseguenze in Piemonte della revisione del PNRR da parte del governo» dichiara Domenico Rossi, vicepresidente della Commissione Sanità e segretario regionale del Partito Democratico piemontese.

In particolare la domanda del consigliere dem all’assessore mirava ad approfondire le conseguenze sulla missione 6 del PNRR, quella della sanità. «La revisione del Piano voluta dal governo nazionale porterà con sé tagli anche alla missione 6 dedicata alla salute. La domanda era semplice: quante case di comunità e ospedali di comunità in meno?» il riassunto di Rossi che sulla sanità continua a interrogare la giunta regionale.

Rossi si dice preoccupato della risposta dell’assessore «Icardi ci dice che ad “ad oggi” non ci sono elementi per valutare le conseguenze piemontesi. Significa che è solo una questione di tempo, purtroppo. La scelta della destra a Roma avrà, per forza, delle conseguenze in Piemonte e questo si tradurrà in occasioni sprecate per la nostra regione, non solo dal punto di vista sanitario, ma per tutte le missioni del Piano. Verificheremo con attenzione tutti i prossimi passaggi nella speranza che l’incapacità del governo di attuare quanto previsto dal PNRR non ricada sui piemontesi» conclude.