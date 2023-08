Revisione del Pnrr, Icardi: “Nessun elemento per valutare impatti su Case e Ospedali di Comunità”

“Relativamente alla revisione nazionale del Piano Pnrr, ad oggi non si dispongono di elementi nazionali per valutare gli impatti sugli investimenti già previsti in Piemonte per quanto riguarda Ospedali di Comunità, Case di Comunità e Centrali operative territoriali. Sono in corso gli approfondimenti tecnici delle Regioni in Commissione Salute finalizzati, tra l’altro, a garantire la continuità degli interventi rispetto alla programmazione e progettazione Pnrr già effettuata”.

Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta ad un’interrogazione consiliare sulla revisione del Piano Pnrr annunciata dal Governo nazionale.