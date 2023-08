Il ponte della Mizzoccola chiude la settimana di Ferragosto

Nuova chiusura per il ponte della Mizzoccola tra Trontano e Domodossola. Lo comunica il settore Lavori Pubblici della Provincia. Dal 14 agosto al giorno 20 agosto, verrà interrotto il traffico lungo la strada provinciale n. 71 di Masera in corrispondenza del ponte della Mizzoccola, al fine di eseguire interventi urgenti ed indifferibili di sabbiatura e verniciatura del ponte.

“Si evidenzia che la chiusura risulterà l'ultima in programmazione, poiché i restanti lavori saranno esclusivamente di consolidamento strutture e verranno eseguiti senza necessità di sospensione del traffico veicolare” fanno sapere sal settore Viabilità della Provincia.

L’impresa appaltatrice, come da disposizione dell'amministrazione provinciale, provvederà al posizionamento di idonea segnaletica stradale per la presegnalazione della chiusura in corrispondenza della rotonda “Avis”, all’incrocio tra Via Torino, Via Piave e Via Mizzoccola nel Comune di Domodossola, e in corrispondenza della rotonda nel Comune Trontano che si interseca con la Strada Provinciale 69 di Beura ed in corrispondenza dell’intersezione tra la Strada Provinciale 71 di Masera (incrocio Janni e Ceschi – Trattoria Vigezzina) nel Comune di Masera.