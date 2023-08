Conclusa la 23a edizione di Malescorto: miglior corto l'israeliano Chll ryk (caduti)

Dalla finzione al documentario, dal cinema sperimentale al mockumentary: 1.482 – e in arrivo dai cinque continenti – i corti visionati per la selezione finale della 23^ edizione di Malescorto, uno dei festival di corti più affermati e prestigiosi a livello mondiale, che ha avuto luogo presso il Cinema Comunale di Malesco da martedì 25 a venerdì 28 luglio, con una corposa serata di apertura, organizzata nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, lunedì 24 luglio. Nella serata finale di sabato 29 luglio il Cinema di Malesco è stato la sede della cerimonia di premiazione e della proiezione dei corti vincitori della Selezione Ufficiale.

“Siamo molto soddisfatti del successo di questa 23^ edizione – commenta il direttore artistico di Malescorto Paolo Ramoni – Il gradimento è stato alto e le presenze di spettatori quest'anno sono aumentate: ciò è avvenuto proprio in concomitanza con il ritorno del “Premio del pubblico”, che ha decretato come migliore corto A.O.C. del francese Samy Sidali.”

VINCITORI E MOTIVAZIONI MALESCORTO 2023

GRAN PREMIO MALESCORTO 2023

)Chll ryk (caduti - חלל ריק Chen Rachum | Israele | fiction |17’ Motivazione: Il film si distingue per la capacità di trasmettere in modo profondo e toccante il tema della dignità violata delle donne in un contesto di celebrazione della morte di un militare responsabile delle violenze subite.

PREMIO DI-SEGNARE 2023

The monkey

Xosé Zapata Pérez e Lorenzo Degl’Innocenti | Italia, Portogallo, Spagna | Animazione | 17’ Motivazione: Nonostante la grafica di scuola disneyana il corto è apprezzabile per le tematiche che affronta, sotto un profilo storico, un tema di grande attualità: la punibilità del diverso.

PREMIO "ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLE PROVINCE DI NOVARA E VCO" 2023

Chlorine

Thanos Psichogios | Grecia | drama | 19’ Motivazione: Nel contesto di una storia famigliare molto tragica il film riesce a valorizzare l'ambiente architettonico in cui la vicenda si svolge.

PREMIO "PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE" 2023

Te recordaré cuando vea buitres volar (ti ricorderò quando vedrò volare gli avvoltoi)

David Heredia | Spagna | fiction | 15’ Motivazione:

Il corto riesce attraverso la rappresentazione dell'ambiente naturale ad alleggerire la drammaticità dei temi della malattia e dei difficili rapporti famigliari.

PREMIO "FERROVIA VIGEZZINA-CENTOVALLI" 2023

Cuando Haces Pop (Quando fai del pop)

Edu Hirschfeld e Kevin Castellano | Spagna | fiction | 16’ Motivazione: In un clima di viaggio surreale di citazioni tra Tarantino e Almodovar il corto riesce ad essere originale e piacevole.

MENZIONI SPECIALI Menzione speciale - MIGLIOR CORTO DI FINZIONE The Stupid Boy (ragazzo stupido) Phil Dunn | Regno Unito | drammatico | 15’ Motivazione: Il film affronta in modo originale il tema dell'accettazione della diversità come soluzione alle tensioni e ai mali della nostra società.

Menzione speciale - MIGLIOR CORTO ANIMATO

Amanece la Noche Mas Larga (sorge la notte più lunga)

Lorena Ares Lago e Carlos Fernández de Vigo | Spagna | animazione | 9’ Motivazione: La tecnica pittorica del corto si adatta perfettamente al tema apocalittico del funesto destino dell'umanità.

Menzione speciale della giuria

Bernardino Di Luino

Diego Monfredini | Italia | falso documentario, drammatico | 10’ Motivazione: Sul filo dei ricordi di Piero Chiara il tema dell'emigrazione emerge in un'importante miscela tra passato e presente tra filmati di repertorio e fiction attualizzanti.

Menzione speciale della giuria

Fischia il Vento

Alessandro Dordoni | Lituania, Irlanda, Italia, Regno Unito | animazione | 15’ Motivazione: Un'originale soluzione di commistione tra animazione e materiale di repertorio nel tema della Resistenza.

Nell'anteprima di venerdì 14 luglio, dedicata ai "Malescorto Special Awards", con proiezione dei corti delle Selezioni Speciali, erano sono stati premiati i seguenti corti:

Vincitore

Editing romance

Vincitori e motivazioni Selezione Speciale “Territori”

di Stefano Etter e Giovanni Jannoni Motivazione della giuria Un perfetto equilibrio tra tecnica, fotografia, trama e recitazione. Ritmo intenso, coinvolgente, spiritoso e strabordante di cultura cinematografica. Un tema universale ben condensato in pochi minuti.

Menzione speciale

Gente di contrabbando

di Marzio Bartolucci Motivazione della giuria Per il radicale legame con il territorio e la gente di questi luoghi. Storie di un passato non così lontano eppure poco conosciuto che ben trasmettono lo spirito di libertà e necessità.

Vincitori e motivazioni Selezione Speciale “MaleSchools”

Vincitore

Vanessa e le visioni fuori luogo

dell'I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” di Molfetta (Bari) Motivazione della giuria Un corto che racconta la periferia e il desiderio del cuore di ogni adolescente di conoscere se stesso con profondità e delicatezza. Il lavoro educativo/corale che ben emerge nella narrazione della costruzione della storia di Vanessa, esprime, in modo forte, la necessità di “uscire” dalla periferia per poter trovare sé e l’altro. Nota di merito sull’evidente lavoro di inclusione. Ben espressa la coerenza tra fotografia e narrazione.

Menzione speciale

21 maggio

della Scuola Primaria “C. Battisti” - I.C. “Ponte San Nicolò” di Ponte San Nicolò (Padova) Motivazione della giuria Disegni, colori e musiche allegre e divertenti. Emerge un gran lavoro di ricerca che ha portato alla realizzazione di un corto che potrà essere utilizzato come strumento didattico per presentare le “culture” diverse.

MALESCORTO 360° EVENTS Proseguono i "Malescorto 360° Events", gli eventi collaterali organizzati da luglio a novembre per arricchire

il calendario del Festival.

VigezzinaCentoanni | fino al 26 novembre Presso l’Ex Ospedale Trabucchi (ingresso dalla Piazza della Chiesa) Una mostra fotografica per il centenario della ferrovia Domodossola-Locarno La mostra sarà visitabile negli orari e nei giorni di apertura dell’Ufficio turistico: fino a settembre tutti i giorni dalle ore 8:45 alle ore 12:15 e dalle ore 13:45 alle ore 18:15; da settembrene i weekend dalle ore 10 alle ore 12. Per info: 0324929901; 3791105756, www.visitmalesco.it.

“Malesco si presenta” | fino al 27 agosto Un’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione di numerosi esercenti di Malesco, Finero e Zornasco e da alcuni partner. Per oltre un mese sarà possibile partecipare ad eventi particolari, acquistare beni e usufruire di servizi, negli esercizi aderenti e ogni volta ricevere un timbro sul proprio coupon. Sono previsti numerosi premi in base al numero di timbri ottenuti.

Cinema a bordo

In occasione del Centenario, e in collaborazione con la Ferrovia Vigezzina-Centovalli, è stato realizzato il nuovo gioco per famiglie “Cinema a bordo“. Tematiche del prospetto il cinema e il treno, con giochi, indovinelli e curiosità. È ora possibile ritirare il gioco presso l'Ufficio Turistico di Malesco. Per maggiori informazioni www.malescorto.it.

“Cineforum con mamma e papà” | mercoledì 2 agosto Rivolto a famiglie e a bambini dai 6 ai 12 anni, proiezione di alcuni corti delle passate edizioni di Malescorto. Al Cinema Comunale, dalle ore 16.30 alle 18.00. Prenotazione obbligatoria entro il 31 luglio al numero +39 0324 92444.

Anche tutte le iniziative collaterali sono ad ingresso libero; è gradita un'offerta che andrà a sostenere i progetti della Fondazione Comunitaria del VCO. Info: www.malescorto.it – info@malescorto.it – Tel. 0324 92444