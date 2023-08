Tassi dei mutui alti e Pil in calo, CNA Piemonte: "Così non va"

A luglio, in Piemonte, prosegue il rallentamento dell’inflazione, in linea con quanto avviene in Italia e nell’Eurozona. I dati indicano una discesa dal +6,4% di giugno al +6% in Italia e dal +5,5 al +5,3% nell’Eurozona. La CNA Piemonte ritiene che la politica del rialzo dei tassi d’interesse adottata dalla Banca centrale europea per contenere l’inflazione non abbia più ragion d’essere, soprattutto a causa degli effetti negativi che sta avendo sulle attività economiche regionali e sulla vita delle famiglie e delle imprese. Alla luce delle recenti dichiarazioni della presidente della BCE, Christine Lagarde, sottolineiamo che non ci aspettiamo un nuovo incremento dei tassi a settembre, considerando che la Banca baserà la sua politica esclusivamente sull’analisi dei dati.

Il dato del secondo trimestre sull’andamento del prodotto interno lordo in Piemonte conferma che si è esaurito l’effetto rimbalzo post Covid. Il rallentamento registrato tra aprile e giugno riduce di un decimo anche la crescita acquisita, portandola da +0,9 a +0,8%. La CNA Piemonte non può trovare motivo di soddisfazione in una crescita che torna nell’ordine dei decimali e ritiene che questo andamento debba rappresentare un forte stimolo ad accelerare gli investimenti pubblici previsti dal Pnrr e a studiare rapidamente le misure da inserire nella prossima Legge di Bilancio per sostenere gli investimenti privati e la crescita della produttività nella nostra regione.

“In Piemonte, spiega il presidente di CNA Piemonte, Giovanni Genovesio, il rallentamento dell’inflazione è una notizia incoraggiante, ma dobbiamo restare vigili e collaborare con le istituzioni per adottare politiche che sostengano le attività economiche regionali. Auspichiamo che la Banca centrale europea consideri attentamente le esigenze delle imprese e delle famiglie piemontesi nel delineare la sua politica futura.”

“Il dato del PIL nel secondo trimestre, prosegue il segretario regionale di CNA Piemonte Delio Zanzottera, ci impone di rafforzare ulteriormente la nostra azione per promuovere gli investimenti privati nel Piemonte. Chiediamo alle istituzioni regionali e al governo di attuare tempestivamente il Pnrr e di adottare misure concrete per sostenere l’attività imprenditoriale, favorendo una crescita solida e sostenibile per la nostra regione.”