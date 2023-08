Impianto a biogas di Cuzzago, minoranza contro amministrazione e Conser

Dopo la segnalazione fatta ad ANAC dal gruppo consiliare Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago il 27 giugno 2023, dopo la nota inviata dal segretario comunale sempre ad ANAC e dopo l'ulteriore segnalazione inviata in questi giorni dal Comitato Comunità della Bassa Ossola, non capisco come si possa ipotizzare il perfezionamento della procedura di vendita dei terreni ex poligono entro settembre!

Allo stesso modo ritengo improbabili, ingiustificabili (oltre che assurde) eventuali forzature delle procedure di cui, peraltro e ovviamente, si assumerebbero ogni responsabilità i soggetti coinvolti. Respingo al mittente ogni illazione circa eventuali strumentalizzazioni politiche della vicenda: suggerirei, invece, un minimo di autocritica e un cambio di approccio in merito a questa delicata questione!

Sinceramente trovo surreale definire attacchi al limite delle intimidazioni porre delle questioni di merito alle quali basterebbe contrapporre argomentazioni concrete e specifiche (sempre nel merito). Il dialogo e il confronto sono il sale della democrazia e sono alla base della trasparenza.

Ricordo che, al di là dell'aspetto procedurale e burocratico che, evidentemente , deve essere ancora chiarito, restano inevasi tutti gli altri aspetti di carattere tecnico-specialistico riferite all'intervento e che sono state poste in maniera chiara dalla minoranza e dai cittadini rappresentati dal comitato CBO: non si comprende il motivo per cui, dunque, non si diano risposte dettagliate e concrete alle obiezioni e ai temi riguardanti le criticità da più parti richieste.Occorre invertire il paradigma!Il problema non possono e non devono essere le legittime sollecitazioni che giungono dai cittadini, l'anomalia è non ascoltarle e non dare loro delle doverose risposte: il Sindaco e l'assessore delegato non possono non considerare questo elementare concetto e comportarsi di conseguenza!

Il capogruppo di minoranza consiliare

Monti Andrea