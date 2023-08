Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Ristorante con sede in località Boden (10 minuti sopra Ornavasso) cerca un aiuto cuoco ed un aiuto cameriere. Per la posizione di cuoco è richiesta esperienza minima in cucina e disponibilità a lavare i piatti in quanto piccola attività familiare. Per la posizione di cameriere è richiesta esperienza minima in ristorante. Mansioni sono quelle di servizio in sala, piccole pulizie in ristorante, servizio bar. Richiesta residenza in zona per raggiungimento sede. Modalità contrattuale da concordare in base al profilo.