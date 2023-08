Tolto il divieto di circolazione in via Ceretti

Ripristinata la libera circolazione in via Vittore Ceretti, la strada che dalla stazione ferroviaria va verso la portineria Vinavil di Villadossola. La presenza di un cartello di divieto di circolazione aveva preoccupato alcuni lavoratori dello stabilimento che utilizzano la strada per recarsi al lavoro. Il cartello è stato tolto e sostituito con un cartello che vieta il transito solo ai mezzi pesanti.