La città si prepara a salutare don Alberto

Sabato 9 settembre la comunità di Villadossola saluterà don Alberto Andrini che inizierà il suo nuovo ministero come parroco in Valsesia, nelle comunità di Scopello, Mollia, Campertogno e Alagna. Per l'occasione i ragazzi dell'oratorio di Villadossola intendono dimostrare la loro riconoscenza al sacerdote per il suo impegno negli anni trascorsi in città con un regalo speciale.

E' così partita nei giorni scorsi una campagna di raccolta offerte, condivisa anche dal parroco di Villadossola, don Massim Bottarel, che sull'ultimo bollettino parrocchiale ha pubblicato le informazioni utili per partecipare all'iniziativa.

“Vogliamo lasciargli un ricordo delle nostre comunità – scrive don Massimo senza svelare quale sarà il dono - che lo ringrazi degli 8 anni che ha trascorso tra di noi. I ragazzi dell’oratorio hanno pensato in grande”.

Le offerte possono essere portate: in casa parrocchiale a don Massimo e durante le Messe, al negozio Extro parrucchieri di Francesca Veia (tel. 3292182329) oppure si può effettuare una donazione con bonifico bancario intestato a: “Oratorio San Domenico” IT51T0306967684510786427435 . Le offerte verranno raccolte fino al 10 agosto.