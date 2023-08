Approvato il progetto esecutivo per gli interventi di consolidamento delle difese spondali e delle soglie sul torrente Anza in località Pontegrande. La giunta Bonfadini ha dato il via al progetto che prevede un importo di 170.000 euro.

I lavori si erano resi necessari dopo gli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020. La Regione Piemonte aveva successivamente concesso al Comune un finanziamento di 170.000 euro.