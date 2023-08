Multe, quanto incassano i comuni dell'Ossola

Pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno i dati 2022 relativi alle contravvenzioni per violazioni al codice della strada fatte dai comuni italiani il Comune. Darti che i comuni devono fornire annualmente.

Dal lungo elenco risulta che in Ossola è Domodossola quella che ha incassato di più dalla multe: un’entrata di oltre 394.392 euro. Dopo c’è Villadossola con 52.442 euro incassati, Mergozzo con 43.9093, Druogno con 29 mila euro, Trontano 20.228, Ornavasso con 18.894 euro, quindi Macugnaga con 10.739 euro, Malesco 7.845, Crevoladossola con 7.194 euro, Santa Maria Maggiore con 5.300. Questi i dati dei comuni ossolani che incassato cifre che superano i 5 mila euro.

Nelle tabella pubblicata aanchel'utilizzo di queste somme che i comuni devono destinare per potenziare la segnaletica stradale, per la manutenzione delle strade, all’acquisto di mezzi e attrezzature per la polizia locale e per altre voci legate alla viabilità.