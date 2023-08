Mostra personale dell'artista craveggese Lorenzo Cancelli a Toceno

Inaugurata a Toceno la personale dell'artista craveggese, Lorenzo Cancelli. “Fa i tei pes” (Fai i tuoi passi) è il titolo della mostra - visitabile fino al 14 agosto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 - allestita nelle sale della Casa Parrocchiale di Toceno. L'arte di Cancelli è legata al terrestre, alla natura, agli umori del tempo che passa inesorabile e alle sofferenze esistenziali di ogni essere vivente.

"Il titolo della mostra – spiega Cancelli – è un invito a ragionare su quello che l'uomo sta facendo. Ognuno deve fare la propria parte, nella direzione di una maggiore consapevolezza che rispettare e proteggere l'ambiente in cui viviamo vuol dire rispettare noi stessi e proteggere il nostro futuro. Se ogni persona facesse quotidianamente i propri passi per sprecare di meno, apprezzare quello che si ha e averne cura, sicuramente le cose migliorerebbero più rapidamente".

Fin da piccolo Lorenzo è attratto da matite e pastelli e inizia ben presto a comporre i suoi primi disegni. A 29 anni si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Venezia: qui “respirai l'aria dell'Arte a pieni polmoni”, dice. Per due anni porta avanti con successo il percorso in Accademia poi, per un senso di responsabilità, decide di trovare una occupazione in Svizzera come imbianchino – decoratore. Per un certo periodo di tempo disegna e dipinge solo su commissione, poi, il Covid: "In quel periodo di confinamento forzato – racconta l'artista – ho sentito la necessità di buttare fuori per immagini i miei tormentati pensieri e di trovare il coraggio di far vedere agli altri le mie opere. La strada disastrata che percorro tutti i giorni per recarmi in Svizzera e le dolorose notizie di crolli, distruzioni, tragedie umanitarie e ambientali che quotidianamente riportano le fonti di informazione, mi hanno spinto a elaborare questi lavori".

Quella di Toceno è la prima personale dell'artista vigezzino. "L'arte di Lorenzo – ha commentato il critico Giuseppe Possa – non è fine a sé stessa o semplice evasione dal quotidiano, ma un mezzo per stimolare nei fruitori una catena di sentimenti e di emozioni, che li invitino a riflettere sulle ragioni del cuore, trovando soluzioni per una convivenza in pace e armonia".