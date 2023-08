E' morto Luciano Covre, allenò il Villa negli Anni Ottanta

Si terranno oggi pomeriggio, alle 15 in collegiata San Leonardo a Verbania, i funerali di Luciano Covre, mancato a 82 anni.

E' stata giocatgore e allenatore per molti anni ma ad essergli rimasti nel cuore sono quelli da calciatore con la fascia di capitano della Pro Vercelli, più ancora delle due stagioni giocate col Novara conclusesi con la promozione in B. Luciano aveva manifestato il desiderio d’essere seppellito con la maglia n. 4 (giocava da libero) con impresso il suo nome. La stessa maglia che i famigliari appoggeranno sulla sua bara. Luciano fu anche allenatore del Verbania nel girone A della Promozione nella stagione 1980-81 e nelle prime 8 giornate della stagione successiva; in entrambi i campionati il Verbania terminò al 5° posto.

Inoltre Luciano Covre aveva allenato anche la Virtus Villa. Aveva preso in mano la squadra che stava attraversando un brutto momento, essendo scivolata in fondo alla classifica nel campionato 1985-86. Alla fine dell’85 Covre subentrò a Giorgio Rappanello e portò la Virtus a metà classifica, in piena zona salvezza. Fu per un breve periodo allenatore anche nel campionato successivo. La società in estate si era affidata a Oscar Dalan, che venne sostituito dopo 4 sconfitte proprio da Covre che non ebbe maggior fortuna e lasciò a sua volta la panchina a Mauro Colla.