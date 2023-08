Teatri di luce: due appuntamenti ad agosto

Teatri di luce, in programma nel mese di agosto due appuntamenti per il ciclo spettacoli di teatro delle ombre a cura di Sara Tadina e organizzato dall'Ecomuseo di Malesco.

Gli spettacoli, che si svolgeranno il 9 agosto a Finero (presso l'ex asilo) e il 23 agosto a Zornasco (all'ex latteria), traggono ispirazione da un libro per bambini: la rappresentazione, dal titolo “Perfetta per due”, è un evento rivolto a grandi e piccini. Le scenografie e gli effetti luminosi sono a cura di Alessia Dresti e Rebecca Sotta. Per la capienza ridotta delle sale è richiesta la prenotazione al numero 0324.92444.