Toceno, inaugurato il secondo percorso "Tra i paesaggi di Giovanni Battista Ciolina"

Inaugurato a Toceno il secondo percorso outdoor dedicato ai pittori della Val Vigezzo. “Tra i paesaggi di Giovanni Battista Ciolina”, questo il titolo del percorso, è un progetto della Fondazione Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore volto alla valorizzazione degli artisti che hanno contribuito a rendere la valle dei pittori conosciuta anche oltre i confini nazionali.

"Il percorso che abbiamo inaugurato – le parole del presidente della Fondazione, Bruno Testori – è per noi un importante tassello, perchè rappresenta la nuova vita della Fondazione e della Scuola di Belle Arti. Un circuito del quale la Scuola vuole essere, non solo testimonianza viva di un periodo artistico, ma anche e soprattutto un laboratorio culturale e una risorsa per tutta la Valle Vigezzo".

L'itinerario si compone di dieci pannelli che confrontano i paesaggi di oggi e quelli dipinti da Ciolina: si sviluppa su poco più di sei chilometri, con un dislivello di 280 metri tra Santa Maria Maggiore e Toceno, paese natale del pittore. Si tratta di un intinerario percorribile tutto l'anno su strade secondarie, pedonali o facili sentieri per un tempo di cammini di 2 ore e 45 minuti. I pannelli segnano e approfondiscono alcuni aspetti delle opere e del pensiero dell'artista attraverso brani dei suoi diari, mentre grazie al Qr Code riportato sarà possibile scaricare la traccia del percorso e accedere a nuovi approfondimenti online.

"Voglio ringraziare – conclude Testori – l'amministrazione comunale di Toceno che ci ha offerto un prezioso supporto fin dalla fase di progettazione e l'amministrazione e lo staff del comune di Santa Maria Maggiore sempre vicino alle attività della Fondazione; la Fondazione Compagnia di San Paolo e il Distretto Turtistico dei Laghi per il generoso sostegno, grazie al quale è stato realizzato il percorso, Chiara Besana e Paolo Volorio che insieme hanno progettato e curato gli approfondimenti delle opere rappresentate sui pannelli, lo staff della Fondazione e Dario Ciolina che con grande passione e competenza ci ha accompagnati nella realizzazione di questo cammino".

Tra i paesaggi di Giovanni Battista Ciolina è parte del progetto “Val Vigezzo. La Valle dei Pittori”, voluto da Fondazione Rossetti Valentini insieme ai partner comune di Santa Maria Maggiore, Associazione Poscio, Associazione Musei d'Ossola, Fondazione Ciolina e realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.