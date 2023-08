Nuova ondata di phishing: la Polizia Postale lancia l'allarme contro le truffe online

La Polizia Postale ha emesso una nuova allerta riguardo alle truffe online, mettendo in guardia i cittadini su una nuova ondata di phishing che sta colpendo molte persone. I truffatori stanno inviando SMS ingannevoli, apparentemente provenienti da noti gestori telefonici, con l'obiettivo di carpire i dati bancari delle vittime. Il messaggio contiene un link che reindirizza l'utente a un sito clone, dove vengono richiesti dati personali e bancari. Questi dati finiranno nelle mani dei truffatori, che li utilizzeranno in modo fraudolento. Per evitare di cadere vittima di queste frodi, è importante seguire alcuni semplici consigli e rimanere vigili.

Il nuovo modus operandi dei truffatori

I truffatori, attraverso SMS fasulli, stanno cercando di ingannare gli utenti facendosi passare per noti gestori telefonici. Nel messaggio, l'utente viene avvisato di controllare le presunte modifiche apportate al proprio abbonamento e viene invitato a cliccare su un link per confermare i dati. Tuttavia, questo link reindirizza a un sito clone, dove vengono richiesti dati personali e bancari. Cadere in questa trappola significa consegnare le proprie informazioni sensibili direttamente nelle mani dei truffatori, i quali le useranno per commettere attività illecite.

Consigli per proteggersi

La Polizia Postale raccomanda alcuni accorgimenti essenziali per proteggersi dalle truffe online:

Non cliccare mai sui link sospetti: Evitare di cliccare su link ricevuti tramite SMS o e-mail, specialmente se provengono da fonti non riconosciute o apparentemente ingannevoli. Invece, è sempre preferibile loggarsi direttamente sulla piattaforma ufficiale tramite il browser o l'applicazione ufficiale.

Attenzione ai dati sensibili: Non inserire mai dati personali o bancari su siti a cui si viene reindirizzati tramite link contenuti in messaggi ricevuti. Le informazioni sensibili dovrebbero essere fornite solo su siti ufficiali e sicuri.

Sospetto SMS? Verificare con il gestore telefonico: In caso di ricezione di un SMS sospetto da un gestore telefonico, è meglio contattare direttamente il servizio clienti del gestore per verificare se il messaggio è autentico o una truffa.

Aggiornare sempre i dispositivi: Mantenere sempre aggiornati i dispositivi e le app utilizzate, poiché gli aggiornamenti di sicurezza possono contribuire a prevenire minacce informatiche.