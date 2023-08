Graziano Piazza, vincitore del premio Flaiano 2023, a Varzo

Scrittore grossetano ormai tradotto in tutto il mondo, Sacha Naspini immerge i suoi romanzi in una cultura contadina stralunata e feroce. Nives è un romanzo che cattura, sorprende e non ti lascia dall’inizio alla fine; è la storia di una donna, rimasta sola nella sua tenuta dopo la morte improvvisa del marito. Unica compagnia una gallina zoppa, che si incanta davanti alla reclame del Dash in Tv. Nives è costretta a chiamare Loriano Bottai, il veterinario del paese, suo antico amante. Inizia una telefonata fiume – una telefonata lunga una vita – che è l’episodio centrale del romanzo, e lo spunto di partenza dell’azione teatrale di due grandi interprete, Sara Donzelli e Graziano Piazza. Dall’emergenza di una chioccia imbambolata lo scambio tra Nives e Loriano devia presto altrove. Tra riletture di fasti lontani nel tempo e vecchi rancori si scoprono gli abissi di amori perduti, occasioni mancate, svelamenti difficili da digerire in tarda età. Finché risuonerà feroce una domanda: come è scoprire di aver vissuto all’oscuro di sé?

La serata vedrà uno svolgimento particolare con l’inserimento di linguaggi e strumenti delle nuove tecnologie, poiché il pubblico ascolterà tutto l’audio dello spettacolo in cuffia, che sarà distribuita a inizio serata. Grazie al testo di Naspini e all’interpretazione di Piazza e Donzelli questa serata sarà un momento di grande forza, pienamente inserito nella contemporaneità dei linguaggi teatrali, drammaturgici e tecnologici secondo gli standard più attuali, con i quali Oxilia vuole dialogare portando sul territorio prodotti culturali di alto valore in tutta la programmazione.