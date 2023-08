Promozione: pronti, via... ed è già derby

Ci siamo, quasi. Tra circa un mese partirà la stagione 2023/2024 per i principali campionati calcistici regionali: domenica 10 settembre alle ore 15 ci sarà infatti il fischio di inizio della nuova stagione dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

In Promozione è subito partenza col botto: al “Liberazione” si gioca Omegna - Juve Domo, derby di campionato che si inserisce tra i due derby di Coppa Italia in programma domenica 3 settembre e giovedì 14 settembre tra i due storicisodalizi. Scherzi del calendario che porteranno rossoneri e granata ad affrontarsi per 3 volte in 12 giorni.

Il Baveno, fresco di retrocessione dall’Eccellenza, esordirà in casa contro la matricola Cameri, l’ultima arrivata nel girone, essendo stata ripescata solo pochi giorni fa. Il Feriolo sarà invece di scena in terra biellese sul non facile campo della Fulgor Ronco Valdengo.

Gli altri incontri tra le squadre del territorio sono in programma alla seconda giornata (Juve Domo - Baveno), alla quinta (Baveno - Omegna), alla nona (Feriolo - Juve Domo), alla dodicesima (Omegna - Feriolo) e infine alla tredicesima, quando avrà finalmente luogo l’attesissimo storico derby di Promozione tra Feriolo e Baveno.