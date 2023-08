Elia Cosentino, dal successo italiano alle sfide mondiali di kickboxing

Dopo i due titoli vinti agli italiani in ben due circuiti differenti e il titolo europeo ottenuto nella WBFC contro il forte francese Borgey, il piccolo talento allenato dal padre coach Luca Cosentino disputerà a eliminatorie il campionato mondiale di sport da combattimento che si terrà a roma tra il 19 e il 22 ottobre.

L'azzurrino combatterà nella sua categoria probabilmente anche contro India e Messico. Gia abituato ad affrontare avversari di diversa nazionalità come Marocco Egitto Francia Albania quindi non solo atleti italiani, Elia Cosentino ha accettato la possibilità di farsi conoscere e di esprimere il suo potenziale anche nella world championship.

Saltata l'opportunità in Ungheria per impegni scolastici ci ha bussato alla porta questa sfida che solo se saremo in ottime condizioni e più che preparati (cita il coach Luca Cosentino) ci presenteremo con entusiasmo massima concentrazione e determinazione.