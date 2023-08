I segreti del pane Walser: serata al museo per scoprire la panificazione tradizionale

L'antica Casa Museo Walser di Borca vi aspetta venerdì sera alle 21 alla Kongresshaus per illustrare la tecnica di panificazione Walser: proiezione del docu-film “ La Panificazione nella Comunità Walser di Macugnaga” (2019) prodotto dal Museo Alts Walserhüüs Van Zer Burfuggu/Antica Casa Walser di Borca, da un’idea del presidente onorario Angelo Basaletti, con la collaborazione di Roberto Marone e Lino Bettoli per la parte in Titsch e dello Sportello linguistico walser. Regia: Enrico Pietrobon.

Il docu-film ha ricevuto la menzione di merito a Malescorto, sez. “Territori” 2022. Verrà proiettato anche il documentario “Il Museo Prende Vita” (2017) con al recita di monologhi in italiano e in makanieru Titsch degli alunni della scuola primaria di Macugnaga (progetto didattico ”Noi e la storia: alla ricerca delle nostre origini” – insegnanti Federica Vallogini e Beatrice Tonietti e Barbara Maruzzi).