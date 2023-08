Una giornata alla scoperta della viticoltura eroica dell'Ossola

Un’intera giornata alla scoperta della viticoltura eroica ossolana con l’Azienda Agricola di Edoardo Patrone.



Sarà possibile gustare lo speciale rosato spumantizzato Basin in abbinamento ai nostri taglieridi salumi e formaggi per poi continuare la scoperta dei vini ossolani come merlot e nebbiolo durante il pranzo sulla terrazza del nostro agriturismo.

Edoardo vi racconterà il suo mondo fatto di sapere e di tradizione, di passione per il territorio e di sua riscoperta attraverso il quotidiano lavoro in vigna nel cuore della Val d’Ossola.