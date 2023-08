Il Piemonte investe su manifestazioni e iniziative turistiche

Il bando, con una dotazione complessiva di 860.000 euro, è finanziato in modo paritario , con il 50% proveniente dalla Regione Piemonte e l'altra metà dal Fondo Unico sul Turismo dello Stato. Beneficiari dei contributi saranno enti pubblici o di diritto pubblico operanti in Piemonte e associazioni senza scopo di lucro con sede legale nella regione. Tali soggetti devono condurre attività di comunicazione e promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio piemontese.

L'enogastronomia e le peculiarità locali stanno attirando sempre più interesse, soprattutto grazie a eventi di risonanza internazionale, nazionale o regionale, che vengono organizzati nel rispetto dei principi e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Saranno valorizzate in particolar modo le iniziative di comunicazione e promo-pubblicità che si caratterizzeranno per l'innovazione tecnologica, nonché le manifestazioni che rispettano i principi della sostenibilità, in linea con la strategia nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile, promuovendo nel contempo l'accessibilità e l'uso da parte di persone con disabilità.